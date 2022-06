Nuova gestione per i parcheggi a pagamento a Vasto

Nuovo gestore, vecchia ditta. I 1.182 parcheggi a pagamento nell’area di Vasto centro e Vasto Marina saranno gestiti dalla società Abaco che già in precedenza gestì i parcheggi a Vasto, e che nell’ultimo appalto arrivò quarta.

“Abbiamo avuto un incontro in Comune a cui hanno partecipato, oltre al titolare della società Livio Trotta, gli assessori Carlo Della Penna e Gabriele Barisano, il dirigente Vincenzo Toma e il segretario comunale Aldo D’Ambrosio, ed in quella sede è stata presa questa decisione. Ora il dirigente deve annullare la precedente determina e firmarne un’altra” queste le dichiarazioni di Luca Palazzo, referente della Trotta Bus Service.

Dopo la sospensione del servizio offerto da Trotta Blu Service Roma per inadempienza dei pagamenti dovuti al comune si è deciso di affidare temporaneamente il contratto alla Abaco che di fatto avrà validità solo per il periodo estivo, e di conseguenza dovranno essere sostituite le colonnine e rinnovati gli abbonamenti anche se l’operatività immediata non è garantita.