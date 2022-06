Allineamento dei pianeti Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno

Poco prima dell'alba di domani, sabato 25 giugno, il cielo è stato impreziosito dall’allineamento con ben cinque pianeti visibili a occhio nudo. Erano 18 anni che non accadeva e si potrà rivedere nel 2040. Inoltre saranno allineati anche una sottile falce di Luna calante e i due giganti ghiacciati Urano e Nettuno. In pratica, dalla Terra, tutti i pianeti del Sistema solare e il nostro satellite naturale saranno protagonisti di un unico, grande allineamento sul piano dell'eclittica che coinvolgerà la porzione di cielo da Est a Sud. Sarà un evento davvero importantissimo per gli appassionati di astronomia.