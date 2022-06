Grande accoglienza per Don Daniele Di Michele nella Parrocchia di Gissi

Ha celebrato la prima Eucarestia Don Daniele Di Michele a Gissi nella Chiesa di Santa Maria Assunta con una grande accoglienza di tutta la comunità.

Don Daniele Di Michele, sacerdote novello, va come Vicario Cooperatore nella Parrocchia di San Paolo a Vasto come viceparroco in aiuto a Don Gianni Sciorra.

Foto di Costanzo D’Angelo

Video di Nicola Cinquina (MisericordiaTv)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h6c8oKDCcpw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>