Efficientamento energetico al Teatro Rossetti, fondi dal PNRR Cultura

Il Ministero della Cultura ha pubblicato, nella giornata di ieri, i decreti di assegnazione delle risorse per l’efficientamento energetico delle strutture culturali del Paese, ammontanti a 1,8 miliardi di euro, previste dall’investimento 1.3 del PNRR Cultura, finanziato dal programma Next Generation EU dall’Unione Europea. Tra gli investimenti ammessi a finanziamento, la riqualificazione energetica strutturale del Teatro Rossetti”. Ad annunciarlo il sindaco Francesco Menna.

“Il Comune di Vasto - ha proseguito Menna - ha scelto di candidarsi a tale linea di finanziamento presentando una progettualità complessiva sul Teatro Rossetti finalizzata alla promozione dell’ecoefficienza e alla riduzione dei consumi energetici di quella che viene unanimemente giudicata un vero e proprio gioiello del panorama storico-architettonico e culturale della nostra Vasto”.

“Abbiamo ottenuto - ha chiarito l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta - il totale richiesto per la quota di finanziamento spettante allo Stato, ovvero 248mila euro, con cui saranno realizzati gli interventi approvati dalla Giunta Comunale nello scorso mese di marzo, inerenti la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, quali l’impianto di climatizzazione e di illuminazione, e degli impianti a servizio delle rappresentazioni teatrali, ovvero l’impianto di illuminazione e audio. Dopo i finanziamenti ottenuti per Palazzo d’Avalos, una nuova bella notizia, un nuovo impegno che assumiamo per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino che crediamo essere uno degli assi fondamentali della crescita economica e sociale a cui la nostra comunità aspira”.

“Il PNRR - ha concluso il primo cittadino - costituisce una straordinaria opportunità di rilancio per le nostre comunità e vedersi finanziati, in così pochi mesi, interventi di largo respiro ci conferma di esserci incamminati sulla strada giusta ma, al contempo, ci impone risolutezza ed efficienza sempre maggiori”.