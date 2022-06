Questa mattina a Chieti presso il Palazzo del Governo è stata conferita, con decreto del Presidente della Repubblica, una medaglia d’onore alla memoria del cittadino vastese, Giovanni La Palombara.

“Un riconoscimento assegnato a cittadini italiani, militari e civili”, ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna, “deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti. Il nostro concittadino Giovanni La Palombara è stato deportato in Germania dal 13/09/1943 al 01/08/1945. Nel corso della cerimonia ha ritirato la medaglia Luciano Cicchitti, nipote di Giovanni La Palombara. Un riconoscimento di grande valore simbolico come ricorda anche una delle rappresentazioni riportate sulla medaglia, un cerchio spezzato di filo spinato, che dimostra la libertà ritrovata. “