“Le soppressioni ottocentesche dei conventi vastesi: un patrimonio disperso”

La Pro Loco Città del Vasto, come preannunciato nel primo incontro sull'argomento del 21 maggio scorso presso la chiesa di Sant'Antonio di Padova, propone il secondo appuntamento di approfondimento sulle "Soppressioni ottocentesche dei conventi Vastesi", giovedì 23 giugno 2022 alle ore 19:00 presso la chiesa di Santa Filomena (ex chiesa dei Domenicani). Un argomento ampio e complesso che necessita inevitabilmente più interventi.

In questo secondo round, oltre agli approfondimenti storici da parte del prof. Paolo Calvano e di Michele Massone, saranno proiettati documenti storici non molto conosciuti e saranno comunicati da parte del presidente della Pro Loco Città del Vasto, Mercurio Saraceni, i percorsi e le visite estive ai luoghi attinenti il tema.

La partecipazione è aperta a tutti.