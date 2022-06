Voto a San Salvo, al ballottaggio Emanuela De Nicolis e Fabio Travaglini

Sembra tracciata la strada per il voto comunale di domenica 12 giugno a San Salvo: per conoscere il nome del nuovo sindaco della città bisognerà, con ogni probabilità, attendere il ballottaggio in calendario il 26 giugno.

In lizza Emanuela De Nicolis, candidato del centrodestra che si attesta intorno tra il 47 ed il 48 per cento, e Fabio Travaglini del centrosinistra che ruota tra il 42 ed il 43. Più staccato Giovanni Mariotti, anch'egli espressione di centrosinistra che, con i risultati ancora da ufficializzare, oscilla tra il 9 ed il 10 per cento dei consensi.

I tre candidati hanno raggiunto piazza Giovanni XXIII, al cospetto del Municipio, per partecipare ad alcune interviste in diretta tv e web.