Si Ã¨ spento Riccardo Calogero Marrollo

All'età di 88 anni si è spento Riccardo Calogero Marrollo, imprenditore, originario di Scerni, per anni ai vertici di Confindustria Abruzzo.

La camera ardente è allestita presso la sede di Vasto dell'Associazione Industriali, in corso Mazzini 641.

I funerali saranno celebrati lunedì 13 giugno, alle ore 15,30, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto.

Condoglianze alla famiglia.

Il profilo di Marrollo (da Confindustria Abruzzo) - Riccardo Calogero Marrollo nasce a Scerni il 21 marzo 1934. Nel 1951 si diploma presso l'Istituto Tecnico Agrario di Scerni. Dal 1952 al 1956 lavora, prima come impiegato d'ordine e poi come responsabile di area, in una grande impresa di costruzioni milanese. Nel 1956, all'età di 22 anni, inizia la sua attività imprenditoriale, come ditta individuale, collaborando con l'AGIP alla realizzazione delle infrastrutture per la trivellazione di pozzi di metano e oli nel centro-sud, ed alla costruzione del metanodotto Vasto-Roma prima e Roma-Latina poi.

Nel 1985 la ditta individuale diventa MARROLLO COSTRUZIONI s.r.l., specializzata nella costruzione di grossi impianti per primarie società italiane (AGIP, FIAT, ENEL, ANAS, Ferrovie dello Stato, Autostrade, ecc.), con circa 100 dipendenti. Nel 1966 rileva la S.M.I.-Società Meridionale Inerti e, da piccola impresa, la trasforma in entità di tutto rilievo, fino a contare 300 dipendenti. Nel 1977 crea la MARROLLO PREFABBRICATI s.r.l., specializzata nella realizzazione di grandi infrastrutture sull'intero territorio nazionale (ricordiamo, tra le opere più significative, l'Interporto di Bologna, il parcheggio con 1.000 posti macchina di Piazza 8 Agosto a Bologna, ipermercati COOP, ecc.), con circa 130 dipendenti. Nel 1988 acquisisce la CIPRIANI ARTESIO s.r.l., impresa di costruzione edile stradale. Nel 1996 rileva la SIGMA 90 s.r.l., operante nel settore dell'ecologia.

Tra il 2000 e il 2001 dà vita alle società VERDEFOGLIA s.r.l., MARROLLO SERVICES s.r.l. e Società 2000 s.r.l. e TECNOASFALTI s.r.l. Le società citate costituiscono il GRUPPO MARROLLO, il cui pacchetto azionario è interamente detenuto dalla famiglia Marrollo. È, inoltre, Presidente del Consiglio di Amministrazione della CIAF AMBIENTE s.r.l. È stato vice presidente nazionale dell'A.N.E.P.L.A. (Associazione Nazionale Estrattori e Produttori Lapidei e Affini). Attualmente è Presidente dell'A.R.C.C.E.A. (Associazione Regionale cave Calcestruzzi e Affini), consigliere della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Chieti, Presidente dell’Associazione Industriali della Provincia di Chieti. È, inoltre, presidente della Commissione Trasporti della Motorizzazione Civile. Nel 1999 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica.