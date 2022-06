Lancio dei grembiuli in aria

Tempo di saluti, ma anche di lacrime, ricordi ed emozioni, alla Scuola Primaria “G. Spataro”. I ragazzi delle classi quinte, l’ultimo giorno di scuola, hanno salutato la primaria con il consueto lancio dei grembiuli. Tutti con la mascherina, con la dovuta distanza di sicurezza, ma pieni di emozione e commozione in ricordo di tanti momenti belli vissuti in questi cinque anni di scuola, per chiudere un percorso scolastico fatto di tante attività didattiche.

Cinque anni volati insieme a ragazzi che hanno lasciato ricordi, emozioni, soddisfazioni e gioie nel cuore dei docenti. La mente è tornata subito al primo incontro cinque anni fa, agli sguardi di quei bambini così limpidi e curiosi, ai continui progressi, al crescere giorno dopo giorno. E’ tornata al tempo condiviso insieme, pieno di mille domande, alla contagiosa allegria e a molto altro. Anni belli ma anche difficili con la pandemia, la dad, la did… Insieme, ragazzi, insegnanti e famiglie hanno superato tutto: uniti e compatti. I ragazzi sono cresciuti acquisendo conoscenze e competenze.

L’augurio che facciamo a questi ragazzi e a tutti coloro che dalla quinta si ritroveranno a settembre nella scuola secondaria di primo grado è quello di continuare a crescere e continuare a studiare con impegno e passione per prendere la propria vita e come diceva Papa Giovanni Paolo II farne un capolavoro.