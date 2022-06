“Creators of future” - Educare le nuove generazioni al risparmio energetico e alle buone pratiche ad essa collegate

La Scuola Paritaria l’Albero Azzurro nell’ambito del Progetto Erasmus Plus “Be Friend With Nature” che la vede unita con scuole della Bulgaria, Grecia, Polonia e Turchia, organizza Martedì 7 giugno 2022 alle ore 17.00 presso la Casa Editrice Gulliver di Vasto un Workshop per genitori, insegnanti, educatori dal titolo “Creators of the Future: buone pratiche per educare le nuove generazioni al tema del risparmio energetico”, con la finalità di promuovere la tutela dell'ambiente e la sostenibilità del mondo intero.

Saranno presenti nel Workshop: Gabriele Barisano, Assessore all’Ambiente del Comune di Vasto, Rosaria Spagnuolo, insegnante e giornalista, Cesare Altieri, imprenditore, formatore e presidente Cna Impianti Abruzzo, Claudia Gattella, insegnante, formatrice, scrittrice, Francesco Basilico, presidente cooperativa L’Albero Azzurro.

Ingresso libero.