Veglia Ecumenica di Pentecoste

Una Veglia di Pentecoste dal forte significato ecumenico è quella organizzata per Sabato 4 giugno 2022 alle ore 20 alla Concattedrale di San Giuseppe. Sarà presente Mons. Bruno Forte, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, Padre Petru Bogdan Voicu Prete della Chiesa Ortodossa Rumena in Italia, Luca Anziani, Pastore della Chiesa Evangelica Valdese in Italia.

La notte di Pentecoste, dopo quella di Pasqua, è la più importante di tutto l’Anno liturgico, perché in questa notte si ricorda la discesa dello Spirito Santo. Soprattutto dopo la morte e la risurrezione del Figlio di Dio, lo Spirito Santo è il grande protagonista della storia della Chiesa e dell’umanità.

In occasione della festa di Pentecoste, Papa Francesco ricorda che l'unità è dono, è armonia, cammino, missione ed è necessario pregare e lavorare per poter accogliere questo dono. “Tuttavia, il raggiungimento dell’unità non è primariamente un frutto della terra, ma del Cielo; non è anzitutto il risultato del nostro impegno, dei nostri sforzi e dei nostri accordi, ma dell’azione dello Spirito Santo, al quale occorre aprire i cuori con fiducia perché ci conduca sulle vie della piena comunione”, afferma il Papa. Cita a proposito un’espressione di Sant’Ireneo, proclamato di recente Dottore dell’Unità, il quale dice che la Chiesa è “una carovana di fratelli”: una carovana, afferma il Papa, dove l’unità “cresce e matura nella condivisione paziente e perseverante di un cammino fatto insieme”.