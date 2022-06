Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, l'onorificenza in Australia alla prof.ssa Chiara Palmieri

Prestigioso riconoscimento alla professoressa Chiara Palmieri: in Australia, presso il Consolato italiano di Brisbane, le è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e controfirmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

Direttrice della Ricerca presso la School of Veterinary Science della University of Queensland, Chiara Palmieri dieci anni fa, ha lasciato Vasto Marina per l'Australia per l'opportunità di un incarico di "professore associato".

Nel suo curriculum la laurea in Veterinaria, il dottorato di ricerca, 6 anni di lavoro come ricercatrice a Teramo e numerose pubblicazioni. Da qualche tempo il prestigioso incarico alla School of Veterinary Science, un’istituzione di eccellenza, nel campo dell’insegnamento delle discipline veterinarie e per la riconosciuta qualità della sua ricerca.