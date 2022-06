Il sindaco di Cupello consegna le tessere elettorali ai neo 18enni

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, alle ore 19.00, il sindaco di Cupello, Graziana Di Florio, consegnerà ai neo 18enni, chiamati per la prima volta al voto il prossimo 12 giugno, le tessere elettorali, insieme a una copia della Costituzione Italiana.

Riportiamo, qui sotto, il testo scritto dal Sindaco e pubblicato sulla sua pagina Facebook e su quella istituzionale del Comune di Cupello:

“Carissimo/a,

compiere diciotto anni costituisce un passaggio importante nella vita di ogni cittadino. Diventare maggiorenni rappresenta il passaggio all'età adulta, il momento in cui si acquisisce il diritto di voto e si è ritenuti in grado di agire il diritto e mi permetto di aggiungere anche il dovere di cittadinanaza.

Il 2 giugno del 1946 è la data che segna la nascita dell'Italia democratica perchè con il referendum istituzionale gli italiani e le italiane, chiamate al voto per la prima volta, scelsero la forma della Repubblica. Nella stessa occasione, vennero altresì eletti i componenti dell'assemblea costituente, che avrebbero avuto poi il compito di redigere la Carta Costituzionale del nuovo Stato.

Il 2 giugno, presso il giardino del Municipio, alle h 19, in occasione della festa della Repubblica, sarebbe un onore per me consegnare personalmente, ad ognuno di voi, ciò che vi consentirà di essere cittadini di Cupello, cittadini d’Italia. Vi vorrò donare una copia della nostra Costituzione affinché possiate leggerla ed approfondirla per fare vostri i principi che vi sono contenuti e la tessera elettorale, che a breve vi permetterà di andare ad esprime il vostro primo voto il prossimo referendum del 12 giugno.”