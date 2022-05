"Musei e natura sorgenti dell'arte", l'arte degli studenti di Vasto arriva all'Oncologia di Chieti

I Licei Artistici di Chieti, Lanciano e Vasto hanno realizzato delle opere per il concorso d’arte contemporanea promosso dalla Prefettura di Chieti in collaborazione con la Fondazione Immagine. Le bellissime opere saranno esposte nei locali della Radioterapia oncologica dell’ospedale di Chieti fino al prossimo autunno, mentre la mostra sarà inaugurata oggi 31 maggio 2022 alle ore 12 nel reparto del “SS. Annunziata” del Direttore Domenico Genovesi.

Questo progetto è parte di un macroprogetto volto a rendere sempre più accogliente i luoghi di cura dei reparti più sofferenti come quello oncologico. Il concorso è già giunto alla seconda edizione intitolato “Musei e natura sorgenti dell’arte” e i presenti all’inaugurazione saranno: Armando Forgione prefetto di Chieti, Thomas Schael direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Paola Di Renzo presidente dell’associazione “Il Tratturo” e dirigente scolastica del liceo artistico “Nicola Da Guardiagrele” di Chieti, grazie a lei si è messa in moto la macchina della collaborazione per la buona riuscita del progetto, ed inoltre con lei hanno collaborato Patrizia D’Ambrosio del liceo artistico “Giuseppe Palizzi” di Lanciano e Anna Orsatti del “Pantini-Pudente” di Vasto.