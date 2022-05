Intervento urgente sulla rete idrica, mancherÃ  l'acqua a Vasto

La Sasi comunica che per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Sant’Amico del comune di Archi, dalle ore 9 di martedì 31 maggio fino alle ore mattutine del giorno 1 giugno verrà sospesa la normale fornitura idrica in diversi comuni del territorio.

Tra quelli interessati c'è Vasto.

Nell'elenco: Altino; Archi per gli utenti di Piane d’Archi; Atessa per gli utenti di Montemarcone, San Luca, Piazzano, Via Degli Orti, Saletti, Colle Comune, Piana Vacante, Piana Matteo, Collepietre, Zona Industriale, Acquaviva, Piana La Fara; Casalbordino; Casoli per gli utenti di Colle Marco; Cupello; Furci; Gissi; Monteodorisio; Paglieta per gli utenti Sinaglia, Marraone, Saletti; Perano; Pollutri; San Buono; San Salvo; Scerni; Torino di Sangro per gli utenti del Capoluogo, Campo Grande, Collelongo, Quaglialatte e Cavone; Vasto; Villalfonsina.