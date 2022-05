Chiusura della Festa di San Nicola, il saluto di Don Gianfranco Travaglini

In occasione della festa in onore di San Nicola si è svolta la processione per le vie del quartiere ed in seguito è stata celebrata la Santa Messa all'aperto, in uno dei più suggestivi panorami della città, in onore del Santo di Mira.

Oltre ai “pellegrini” di San Nicola, molti devoti, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale tra i quali il sindaco Francesco Menna e l'assessore Anna Bosco, hanno accompagnato la Statua lungo le strade di San Nicola, San Domenico Savio e Santa Lucia per ritornare nella sua caratteristica chiesetta. La Statua si è anche soffermata nei pressi dell'ospedale per dare conforto ai malati e ai sofferenti.

Prima della liturgia Don Gianfranco Travaglini ha benedetto il mare, simbolo del lavoro dell'uomo e dei tormenti interiori di tutti noi. Molti anni fa era tradizione portare il Santo per mare, però purtroppo col tempo questa usanza è andata scomparendo. San Nicola dopo la Madonna è il più invocato dai credenti.

A conclusione della funzione, il sacerdote ha salutato i presenti chiedendo loro di accettare il nuovo ruolo che gli è stato assegnato (lascerà la guida della Parrocchia di San Giuseppe per essere trasferito, a partire dal prossimo 1° agosto, al Seminario Regionale di Chieti) e di accogliere Don Luca Corazzari, il parroco che subentrerà al suo posto. Don Gianfranco, in maniera scherzosa ha detto di non fare alcuna raccolta firma e di non chiedere l'intervento del sindaco, perché assicura che il suo sarà un “arrivederci”.

Grazie Don Gianfranco per quello che hai fatto per la nostra comunità, tutta la città te ne è grata.

Foto in home di Andrea Marino