Turismo Esperienziale in Abruzzo: stanziati 300 mila euro

Un altro importante contributo per lo sviluppo del comparto turistico è stato messo in atto dalla Regione Abruzzo attraverso l’attuazione del Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale che verrà realizzata attraverso dei percorsi formativi per "Tecnico esperto nella progettazione di itinerari turistici esperienziali e sostenibili", al termine dei quali i partecipanti otterranno la qualifica regionale.

I soggetti attuatori dovranno essere in possesso di accreditamento regionale per formazione professionale, anche in ATS con Istituti Tecnici Superiori (ITS) e Università della Regione Abruzzo, a garanzia della qualità dell'offerta formativa erogata.

I destinatari dei percorsi devono essere inattivi all’esito del conseguimento della qualificazione regionale e devono effettuare, un tirocinio extracurriculare di due mesi da svolgersi presso imprese turistiche o strutture ricettive del territorio regionale.

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3NBd6Qw