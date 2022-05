'Fernando' e 'D'Ottavio', panini e arrosticini da spostare: contenzioso aperto

Contenzioso aperto tra le attività Fernando e D'Ottavio, gli storici commercianti di panini, arrosticini ed altri prodotti dello street food sul lungomare, e Comune di Vasto.

Stamattina era prevista l'esecuzione di un provvedimento di sgombero dell'area di piazza della Guardia Costiera, ‘cerniera’ tra gli spazi di lungomare Ernesto Cordella e Duca degli Abruzzi sulla riviera che ospitano mezzi e postazioni di riferimento. Operai del settore Servizi si sono portati in zona, ma la concretizzazione della rimozione non c'è stata, almeno per il momento. Sul posto presenti gli stessi titolari delle due attività, Fernando Sarchione e Davide D'Ottavio, assieme ad alcuni collaboratori, Patrizio Lapenna, rappresentante dell'organizzazione di categoria Confesercenti, ed il consigliere comunale Guido Giangiacomo.

Questione aperta: il Comune ha deciso che le due attività, ultratrentennali in zona, devono traslocare in direzione nord sul lungomare, nell'area nelle vicinanze della pinetina e del parcheggio nella zona della spiaggia del Monumento alla Bagnante.

Due le motivazioni alla base dello spostamento: a quella iniziale della riqualificazione della piazza si è aggiunta la necessità di avere una via di fuga dal tratto che il 19 e 20 agosto prossimi ospiterà il Jova Beach Party di Jovanotti.

Il caso, aperto da qualche mese ed ancora irrisolto ormai all'alba di una nuova stagione estiva, è anche all'attenzione del Tar, Tribunale Amministrativo Regionale, con le ragioni dei commercianti curate dall'avvocato Giuseppe Gileno del Foro di Vasto.