Inaugurata l’opera di riqualificazione della Scuola Primaria “L. Martella”

Questa mattina 26/05/2022 un importante evento ha segnato la storia della Scuola Primaria “L. Martella” dell’I.C. “Gabriele Rossetti” di Vasto. E’ stata inaugurata l’opera di riqualificazione del muro di cinta antistante la scuola grazie al Progetto “La mia Scuola – Osservando e manipolando” svolto in questo anno scolastico, che ha coinvolto le cinque classi II nella decorazione di mattonelle in ceramica (60 cm x 10m).

L'attività progettuale condotta dai docenti e dall'esperto Giuseppe Buono del laboratorio "Creta Rossa" è stata possibile grazie all’Amministrazione Comunale e al contributo dei genitori e di Aziende benefattrici del territorio: Carpi Motor Company SRL - Piera Carpi; Mg. Impianti S.r.l. - Mele Umberto; Jasci Donatello – Domenico Jasci; Vico degli Artisti - Luigi Lombardi.

Gli alunni insieme ai loro docenti e genitori hanno preso parte all’inaugurazione che è avvenuta con l’emozionante taglio del nastro che ha effettuato la Vicesindaco Licia Fioravante insieme alla Dirigente Scolastica Maria Pia Di Carlo, agli Assessori all’ Istruzione - Anna Bosco, alla Cultura - Nicola Della Gatta e ai responsabili degli uffici lavori pubblici – Luca Giammichele e dei servizi e manutenzione Lorenzo Rosso, al maestro di Ceramica Giuseppe Buono, al Presidente e ai consiglieri del Consiglio d’Istituto e ai titolari delle Aziende benefattrici.

L’evento si è svolto in grande stile e con tutto il calore delle persone che assistevano. A coronare l’evento sono stati sempre loro i cento bambini delle classi seconde che, con le loro candide voci, hanno intonato un canto d’auspicio per un futuro di pace e serenità anche per tutti i bambini del mondo che una scuola non l’hanno. A conclusione della manifestazione alle famiglie i bambini hanno consegnato ai genitori un segnalibro in segno d’omaggio per la magnifica esperienza che hanno potuto realizzare.

Nel corso della cerimonia gli interventi delle autorità hanno espresso un’idea unitaria riguardo alla necessità di far crescere le nuove generazioni ovvero i nuovi cittadini, con la consapevolezza che solo collaborando e cooperando si persegue e si tutela il bene comune.

Il progetto si è articolato in più fasi che hanno visto coinvolti i bambini nella riflessione sul valore della Scuola e nell’osservazione del proprio plesso scolastico e con attività di brainstorming e circle time nella formulazione di ipotesi per un rinnovamento di alcuni settori degli spazi esterni dell’edificio scolastico, ma anche per concordare un progetto comune e unitario di riqualificazione. Successivamente si è svolta la fase della produzione nella quale attraverso i disegni gli alunni si sono espressi con i disegni e a conclusione si è realizzata la decorazione delle mattonelle decorative grazie alla conduzione dell’esperto d’arte, Giuseppe Buono.

“Quando gli alunni vivono la scuola con entusiasmo, gioia e partecipazione il loro protagonismo diviene testimonianza di apprendimento, di valorizzazione e di innovazione. - sottolinea la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Pia Di Carlo - Infatti, con la semplicità che solo ai bambini è data, l’opera in mattonelle forma un insieme composito il cui fine è la rappresentazione della Scuola Primaria “L. Martella”, viva e ricca di peculiarità, vista come un bel prato fiorito. L’allegoria rimanda alla Scuola, all’intero Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”, come luogo nel quale ciascun alunno trova il proprio spazio per la propria individualità e dove, insieme alla collaborazione della famiglia e del Territorio, acquisisce un significativo bagaglio di cultura e valori e dove impara a perseguire obiettivi e progetti di vita.”

“L’idea di dare un nuovo volto alla propria scuola - riferisce l’ins. Domenica Di Pasquale coordinatrice delle classi II - scaturisce da una rinnovata esigenza di riappropriarsi dello spazio scuola, luogo tanto rimpianto nei mesi di lockdown ed ora finalmente vissuto, ma ripensato ed impreziosito con colore e vivacità per infondere ovvero per ricordare sempre quel senso di appartenenza, di comunità, ma anche di benessere e di vicinanza che solo la scuola sa dare, ma ancor di più lasciare un segno tangibile del proprio contributo al progetto di riqualificazione.”

“Il messaggio del progetto”, ha evidenziato Giuseppe Buono “è stata l'importanza delle collaborazioni, del dialogo, di fare rete e di creare sinergie. Solo attraverso questi mezzi possono nascere degli equilibri per raggiungere insieme degli obiettivi ambiziosi. Si cresce insieme, da soli non si va da nessuna parte. Un modo simbolico per sottolineare ancora di più l'importanza della condivisione e della collaborazione tra tutte le parti se vogliamo che cresca una generazione sempre più attenta ai bisogni dell'altro e del territorio.”

Un caloroso ringraziamento da parte del Dirigente Scolastico e di tutti i docenti delle classi II (Marianacci Antonella, Cappella Olgarita, Iorio Dora, Pecorelli Elizabeth Ersilia, Tana Anna, Travaglini Francesca, D’Ortona Romina, Di Pasquale Domenica, Sabia Santina, Martino Giuseppina, Ramundi Mary Nora, Patullo Elena, Marta Vitelli, Ricchiuti Rosanna, Pasqua Filomena Marrama, Ciancaglini Nunzia, Paglia Federica, Patullo Mariano) vanno a quanti si sono adoperati: all’Amministrazione Comunale, al maestro di ceramica, ai genitori e ai benefattori contribuendo alla riuscita del Progetto dei nostri alunni che ancora una volta si configura, come è tradizione per l’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”, sostanzialmente in una significativa attività di Service Learning - Apprendimento Servizio – nel quale gli alunni si rendono fattivamente protagonisti di un progetto di riqualificazione sul Territorio e per la comunità d’appartenenza.

“I bambini come delicatissimi fiori crescono con l’amore, la cura e i valori della Famiglia, della Scuola e del Territorio, in armonia con se stessi e con la Comunità per dare un contributo personale ad una Società sempre migliore” Maria Pia Di Carlo