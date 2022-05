Incendio doloso sul lungomare: locale di fritture e sea food nel 'mirino'

Indaga il personale del Commissariato di Polizia di Vasto sull'incendio doloso che ha danneggiato l'ingresso di ‘Siamo Fritti’, locale di fritture e cibo a base di prodotti di pesce sul lungomare Ernesto Cordella, al centro di Vasto Marina, a due passi dal Pontile.

Intorno alle 3,30 l'episodio, con le fiamme date su parte della struttura la cui base portante è in legno. Il locale in questione è stato avviato dalla famiglia Travaglini, su impulso di Pino Travaglini, attuale consigliere comunale in rappresentanza del movimento Futuro e Sviluppo per Vasto.

Un ausilio alle indagini potrà arrivare dalle immagini del sistema di videosorveglianza.