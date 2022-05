A Scerni firmata lâ€™ordinanza per lâ€™abbattimento dei cinghiali

Il Comune di Scerni ha firmato l’ordinanza per l'abbattimento selettivo dei cinghiali per motivi sanitari e per l’incolumità pubblica nelle zone urbane a ridosso del centro Storico: Piazza De Riseis, Via del Sole, Via Gabriele d'Annunzio ed in Località Colle Comune - Fontenuova sui terreni dell'ex COTIR.

Si incarica la Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento presso la Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di Sus scrofa adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze.

Nella stessa ordinanza è previsto, inoltre, come tutti i proprietari di terreni prospicenti le strade del Comune di Scerni sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali.

Una misura complessa per i vari pareri acquisiti ma resasi necessaria per tutelare la sicurezza strada, per ovviare a un problema igienico-sanitario e salvaguardare gli orti e le varie coltivazioni dei nostri cittadini.