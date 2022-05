Con il Grido Cineteatro Casting Call Giovedì 26 maggio dalle 10 alle 18, al Teatro in Via Madonna dell’asilo 12 a Vasto, per bambini e ragazzi tra i 10 e i 13 anni per un importante serie televisiva prodotta da Groenlandia Film, già produttori di “Smetto quando voglio”, “Romulus” e “L’Incredibilie storia dell’isola delle rose”.

E’ possibile prenotare il proprio appuntamento https://koalendar.com/e/casting-with-federico-mutti , oppure presentarsi anche senza prenotazione.