La Senatrice Montevecchi incontra i rappresentanti della ComunitÃ  Scolastica del nostro territorio

La senatrice Michela Montevecchi, segretario della 7° Commissione permanente dell’Istruzione Pubblica e dei Beni Culturali ha incontrato il 21 maggio presso la Pmi Services i rappresentanti della Comunità Scolastica di Vasto e San Salvo. Il 22 maggio a Riccia (Cb) parteciperà al Convegno sulla Giornata Mondiale della Biodiversità e nel pomeriggio alla Rievocazione Storica a Fornelli (IS) con oltre 500 figuranti alunni di scuole dell’Abruzzo e Molise, eventi svolti con il coordinamento di Orazio Di Stefano e che sono la conclusione di un percorso durato tutto l’anno scolastico e che ha visto approfondimenti in presenza e on line su tanti argomenti legati alla storia, alla tradizione, ai prodotti tipici e topici del territorio promosse da tante scuole abruzzesi e molisane.

Alla presenza di Marta Elisio, responsabile della Pmi Services, di Orazio Di Stefano, del dirigente scolastico Concetta Delle Donne, vari docenti di varie scuole, e di Giovanni Di Fonzo, presidente Rati, è stato possibile delineare alla senatrice Montevecchi il quadro delle difficoltà, delle risorse e delle potenzialità della scuola del nostro territorio, di tutti i pregevoli progetti legati alla didattica del territorio svolti in questi anni, della necessità di un’azione riformatrice sistemica per riappropriarsi dell’identità dei luoghi, della conoscenza della storia, delle tradizioni per conoscere la microstoria e approfondire la grande storia, considerando la scuola un attore sociale importantissimo, che ha bisogno di riprogettarsi e rigenerarsi.

La senatrice ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto e ha sottolineato quanto è importante a scuola coltivare sensibilità verso il patrimonio artistico e naturalistico, promuovendo al tempo stesso attività che incrementino la cittadinanza attiva e reti di collaborazione e condivisione. Ha proposto un incontro in Senato con i docenti e i dirigenti del nostro territorio per parlare insieme della scuola con proposte anche inerenti alla didattica del territorio.