Lorena Notarangelo con la piccola Sophie incontra Papa Francesco

“Ho conosciuto l’Associazione Grazie Gesù di Ancona, mentre era ricoverata mia figlia Sophie. Ho apprezzato moltissimo la loro presenza come volontari in quei momenti così difficili di ricovero.” Racconta Lorena Notarangelo. “Mi hanno contattata recentemente per organizzare l’udienza dal Papa con tanti bambini che hanno attraversato malattie, operazioni, ricoveri. Eravamo seduti a pochi metri da lui e questo ci ha dato una forte emozione, ma ancora di più quando ci è stata data la possibilità di avvicinarsi a Papa Francesco che ha parlato con Sophie, ha giocato con il suo ciuccio. Il suo sorriso, le sue parole affettuose, le sue carezze ci hanno dato una gioia grandissima, indescrivibile. Ancora di più abbiamo capito come sia importante non scoraggiarsi di fronte alla sofferenza ma affidarsi sempre alla preghiera, confidare sempre in Dio. Un grazie immenso a Lisa Rossi dell’Associazione Grazie Gesù per aver organizzato questa giornata indimenticabile “