Il Club per l’Unesco di Vasto organizza giovedì 19 maggio alle ore 17 alla Pinacoteca di Palazzo d’Avalos l’incontro dal titolo “Splendori d’Abruzzo e Molise, Chiese Romaniche Abruzzesi”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Menna, dell’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e del Presidente Club per l’Unesco di Vasto, Bianca Campli, il relatore Adriano Ghisetti Giavarina, già professore Ordinario di Storia dell’Architettura all’Università “G. D’Annunzio” Chieti Pescara parlerà in particolare di tre chiese che si potranno visitare domenica 22 maggio durante una visita guidata. Per partecipare alla visita ci si può rivolgere alla Nuova Libreria.

Coordina l’incontro Nicoletta Del Re, Dirigente scolastico ITSET “Palizzi” di Vasto.