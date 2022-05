Paolo Sacchetti e il suo sogno di diventare pilota.

Paolo Sacchetti, fa parte dell’Associazione Arma Aeronautica di Vasto, fin dalle scuole elementari si è appassionato ad elicotteri ed aerei. Infatti la sua prima esperienza da bambino si realizza grazie a suo padre che lo porta nell’Aeroporto di Pratica di Mare, dove sale sopra un elicottero del Nucleo Elicotteristi dei Carabinieri. Iniziano le sue ricerche sulle riviste specializzate e soprattutto su internet, per capire come poter fare il mestiere di pilota.

In seconda media entra a far parte della stimata Associazione Arma Aeronautica di Vasto che con le sue visite guidate, dà la possibilità di partecipare sia alle varie manifestazioni, sia di visitare le basi dell’Arma Aeronautica Italiana. Infatti ho l’occasione di conoscere Paolo, prorio durante una visita guidata, organizzata dall’associazione Vastese, nell’aeroporto di Amendola (Foggia) dove ha sede il 32°Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana. Insieme agli alunni di una scuola Vastese ed ai loro professori, siamo stati accolti dal Comandante, il Colonnello Roberto Massarotto che ha elogiato l’associazione Vastese, per come rappresenta “l’anello di congiunzione” tra le scolaresche e l’Arma Aeronautica, dando la possibilità ai giovanissimi di far scoprire e prendere in considerazione l’aeronautica come prospettiva di vita a livello lavorativo.

La Speranza di Paolo è proprio questa, infatti ha già superato la prima selezione e a nome di tutta la Redazione di Histonium.net gli facciamo gli auguri per coronare il suo sogno!

Nel videoclip dagli archivi fotografici dell’associazione, si evincono le varie esperienze di Paolo ed altri associati.