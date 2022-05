Convegno dellâ€™A.I.G.A. di Vasto sullâ€™Emergenza Ucraina e sulla tutela dei minori in fuga dalla guerra

Davvero interessante è stato l'evento organizzato dall'Associazione Giovani Avvocati di Vasto (A.I.G.A.) presso il teatro "Figlie della Croce" di Vasto, e intitolato "Emergenza Ucraina, la tutela dei minori in fuga dalla guerra". Il Presidente dell'AIGA- sezione di Vasto, l'avv. Nicola Raducci unitamente alla collega avv. Chiara Mastrovincenzo hanno animato e portato avanti l'evento, con la partecipazione di varie figure professionali che hanno analizzato il tema della gestione, sul nostro territorio nazionale, dei molti profughi e soprattutto dei bambini provenienti delle aree di guerra ucraine.

L'evento ha preso spunto dall'esperienza vissuta nei primi giorni di marzo dall'avv. Paolo Guidone presso la frontiera di Siret, tra Ucraina e Romania, nelle vesti però di clown-terapeuta dell'associazione Ricoclaun, di cui fa parte da anni, per donare momenti di leggerezza e sorrisi ai profughi che abbandonavano il loro Paese, portando con un semplice naso rosso una gioia indescrivibile che ha emozionato tutti.

Dopo i saluti istituzionali dell'assessora Paola Cianci per il Comune di Vasto e dell' avv. Rosario Di Giacomo per il Consiglio Ordine Avvocati Vasto, si è affrontato il tema della protezione giuridica internazionale da offrire ai profughi ucraini minorenni nonché le problematiche connesse ai numerosi minori non accompagnati che, per legge, necessitano della figura di un tutore.

Davvero commovente è stato l'intervento di alcune donne e bambini ucraini ospitati qui a Vasto, che hanno raccontato il dramma della loro fuga, della perdita della loro casa, e del dramma di non poter più tornare in sicurezza e di avere i propri figli e mariti ancora in combattimento in quelle zone. In particolare, una donna ucraina ha raccontato di essere venuta dalla tristemente famosa Bucha e di essere ancora scioccata di quello che vedeva per le strade, e poi una ragazza di appena 14 anni che da sola è giunta fino a Bologna prima di riunirsi rocambolescamente con la madre che era rimasta bloccata in Crimea.

L'avv. Di Domenica, sposato da molti anni con una donna Ucraina, ha poi offerto un contributo profondo di riflessione sull'assurdità e atrocità della guerra. Molto interessante è stato poi l'intervento del dott. Luigi Gileno, psicologo-psicoterapeuta infantile, che ha evidenziato i rischi di gravi disturbi futuri nella psiche dei bambini che hanno sofferto simili eventi, e sulla fondamentale importanza della resilienza, invitando noi tutti a prepararci non solo ad una "economia di guerra", ma anche ad una "psicologia di guerra": dobbiamo accogliere, integrare, supportare questi bambini, altrimenti i disagi saranno irreparabili.

Infine, è stata conferita una targa di riconoscimento all'avv. Paolo Guidone, per la sua esperienza di volontariato alla frontiera, da parte dell'AIGA nella persona del coordinatore regionale l'avv. Fernando Alfosi di Avezzano.

Visto il grande interesse suscitato dalla manifestazione nella comunità, anche ucraina, è assai probabile che verrà presto organizzato un nuovo incontro sul tema con altre testimonianze e figure professionali in grado di fornire strumenti di intervento efficaci.