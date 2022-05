Infermiere, una figura da valorizzare

Il 12 maggio, data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze Infermieristiche moderne, è stata scelta, ormai molti decenni fa, dall'International Council of Nurses, come data della Giornata Internazionale dell'Infermiere, celebrata oggi in tutto il mondo.

Il 12 maggio è così diventata l'occasione per far si che la professione infermieristica "parli un po' di se" ai ricoverati negli ospedali, agli utenti dei servizi territoriali, agli anziani, agli altri professionisti della sanità, ma anche ai giovani che devono scegliere un lavoro; a tutti coloro insomma che nel corso della propria vita hanno incontrato on incontreranno "un Infermiere".

Questo è l'anno in cui gli Infermieri tornano sul territorio, tornano vicino alle persone, nelle loro case, nelle scuole, nelle comunità; luoghi cruciali, in cui la presa in carico e la prevenzione fanno la differenza nel livello di salute.

Il Cral Asl Vasto Gissi plaude tutti gli Infermieri che in questi ultimi due anni hanno dovuto affrontare la terribile pandemia, mettendo ogni giorno a rischio la propria vita. Augura che il ruolo dell'Infermiere venga più valorizzato soprattutto economicamente.