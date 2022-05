Bandiera Blu, conferma per Vasto

C’è anche Vasto tra i 210 i Comuni italiani, che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fee, Fondazione per l'educazione ambientale.

Il Comune di Vasto ha ottenuto anche quest’anno la Bandiera Blu insieme ad altri 13 abruzzesi. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato questa mattina durante la cerimonia in via telematica.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vasto, Francesco Menna: “Abbiamo lavorato molto per ottenere questo risultato - ha dichiarato - obiettivo raggiunto anche grazie all’impegno sinergico promosso, durante tutto l’anno, dall’Amministrazione Comunale. L’investimento fatto sull’ambiente, la Via Verde, le piste ciclabili e la mobilità sostenibile sta portando i suoi frutti da ogni punto di vista. Consideriamo questo riconoscimento come un importante volano di promozione della nostra città per la imminente stagione estiva”.

“Un risultato sperato ma non scontato - ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano - il prestigioso vessillo rappresenta una importante certificazione per le nostre spiagge che soddisfano i criteri della FEE, che vanno dalla qualità ambientale delle acque, alla cura della spiaggia, balneazione sicura e i servizi. Proseguirà l’impegno - ha concluso Barisano - affinché anche il prossimo anno possa essere ottenuto il riconoscimento”.

“Un riconoscimento internazionale conferito alla nostra città che, alla luce dell'aggiornamento annuale dei dati inviati alla FEE, ci vede nuovamente protagonisti – ha concluso l’assessore al Turismo, Licia Fioravante - per la qualità delle acque di balneazione che lambiscono la nostra costa. Non solo, la Bandiera Blu attesta l'eccellenza di tanti altri parametri come la bellezza delle spiagge, sabbiose e rocciose, l'accessibilità delle stesse, la loro pulizia, la valutazione del paesaggio e tanto altro che rende la nostra Vasto una meravigliosa e accattivante cittadina turistica. Una spiaggia premiata con la Bandiera Blu è sinonimo di garanzia. Vasto è sinonimo di Garanzia per i suoi cittadini, i primi turisti della città, che possono godere del benessere che essa è capace di offrire, #vastocittàdelbenessere, così come anche per i turisti che sono i suoi cittadini temporanei. Bandiera Blu non è un punto di arrivo ma di partenza. Inizia questa nuova stagione balneare, come vicesindaco e assessore al turismo voglio dedicare questo riconoscimento a tutti i miei concittadini, che amano questa terra, perché questo riconoscimento è merito anche loro”.