Giornata dell'Infermiere, appuntamento in piazza Diomede

Giovedì 12 maggio celebrazione della Giornata Internazionale dell'Infermiere.

In piazza Diomede, al centro di Vasto, gli studenti Infermieri in divisa metteranno in evidenza l'importanza della figura infermieristica a livello assistenziale da far conoscere meglio agli utenti vastesi e delle zone limitrofe.

Per l 'occasione saranno organizzate prestazioni gratuite a tema: il rilevamento della pressione arteriosa, gli stick glicemici, educazione sanitaria nella prevenzione dell'ipertensione arteriosa, diabete e delle malattie cronico-degenerative dalle ore 8 alle ore 12.