Festa della mamma 2022 "Portami a ballare"di Luca Barbarossa, interprete: Lino D'Avino

Domenica 8 Maggio 2022, festa della Mamma. La prima persona di cui t’innamori, i tuoi occhi di neonato si perdono nei suoi, nel suo ventre ti ha cullato per tanto tempo, quello che in simbiosi da forma alla tua vita. I primi sorrisi sono per lei, ma anche tanti pianti per quando hai bisogno. Man mano che cresci senti che è la persona che ti capisce al volo con un solo sguardo e anche se ci sono delle incomprensioni, dentro di te sai che sarà per sempre la persona che ti vorrà più bene in assoluto. Ho scelto questa canzone dal titolo “Portami a ballare” del cantautore Luca Barbarossa, vincitrice del Festival di Sanremo del 1992.

Nel testo si evincono momenti in cui possiamo ritrovarci tutti… Mi ricordo che quando ero bambino, la mia mamma che ha appena compiuto 76 anni, m’invitava a ballare con lei in casa. Oggi giustamente mi parla dei problemi derivanti dall’età. La frase che mi colpisce di più in questo testo è “questa vita mi fa tremare e sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare!”

Poi secondo me uno degli aspetti più belli della nostra vita, consiste nell’assomigliare ai nostri genitori ed in particolare alla mamma. Infatti è bellissimo sentirmi dire che assomiglio a lei “anche adesso che sono un uomo”, perché non solo me la porto dentro…ma anche fuori.

A tutte le mamme ed in particolare a quelle vittime di violenze e guerre!

Pasquale D’Avino detto Lino.