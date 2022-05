Incontro online tra la facoltà di Formazione Primaria del Molise con i bambini della Nuova Direzione Didattica

Gli studenti della facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli studi del Molise a Campobasso, coordinati dal prof. Giuseppe D'Aloise , hanno invitato i bimbi della Scuola dell'infanzia del plesso San Michele e i ragazzi della classe 4A della Scuola primaria “G.Peluzzo” della Nuova Direzione Didattica a partecipare ad un incontro on line per condividere le buone pratiche didattiche e formative svolte.

I piccoli alunni della scuola dell'infanzia hanno illustrato un’attività laboratoriale" Dal seme al pane" spiegando l'antica lavorazione del pane quando ancora si faceva in casa: dalla semina del grano alla trepidante attesa della sua raccolta, dalla macina fino all' impasto, dalla lievitazione e poi in ultimo alla sua cottura. Nella presentazione dell'attività svolta, curata dall'insegnante Paola Melis, traspariva l'entusiasmo e la gioia di ripercorrere e di condividere quel mondo rurale intriso di tradizioni salvaguardando l'originalità e la biodiversità.

Gli alunni della classe 4A guidati dall'insegnante Rosetta Rossi hanno presentato le numerose attività svolte in tutti i plessi della scuola primaria durante la "Settimana della Cittadinanza " mettendo in risalto il significato e il valore di cittadinanza attiva, che la nostra scuola promuove fortemente anche nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Gli alunni hanno così esposto anche le attività svolte in merito al progetto di sperimentazione "La Didattica del territorio" giunta ormai al quarto anno e integrata in questo anno scolastico da un nuovo protocollo "22 Settimane della Biodiversità ", siglato con l'ANS di Sociologia diretto dal dott. Orazio Di Stefano. Il progetto di sperimentazione ha lo scopo di sottolineare il ruolo strategico della scuola per promuovere e valorizzare il territorio come luogo vitale e carico di molteplici significati, come matrice culturale ed educativa della nostra tradizione, della nostra storia.

Gli alunni hanno illustrato con un linguaggio chiaro e adeguato agli studenti universitari l'attività svolta relativa alla "XVI settimana dedicata al mare" rivolta al tema della biodiversità marina e alla tutela e salvaguardia del nostro amato mare. Tante le curiosità e anche qualche domanda da parte degli studenti dell'Ateneo sulle modalità di organizzare un’attività trasversale, quali difficoltà incontrate e quali obiettivi considerati. Un'esperienza piacevole che ha lasciato nei nostri alunni dell'infanzia e della primaria, un gran senso di soddisfazione nel sapere di aver fatto un bel lavoro.

“L’incontro tra gli alunni della Nuova DIrezione Didattica e gli studenti del V anno di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi del Molise”, commenta il prof. Giuseppe D'Aloise, “come testimonianza di “Buone Pratiche Didattiche” selezionate sul territorio è stato molto positivo. Le testimonianze, particolarmente significative sia sul piano relazionale che didattico, hanno permesso ai “futuri maestri” di entrare in classe per osservare l’operato di docenti ed alunni. Particolarmente emozionanti sono risultati gli interventi dei piccoli alunni che hanno ravvivato il collegamento grazie alla loro spontaneità e simpatia.”