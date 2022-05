Da giugno a settembre due fermate del Frecciarossa a Vasto-San Salvo

“Il ritorno del Frecciarossa alla stazione di Vasto-San Salvo è una bellissima notizia per il nostro territorio”.

E' quanto dichiara il sindaco di Vasto Francesco Menna in merito ai prossimi collegamenti ferroviari, in vigore dal 12 giugno. "Grazie al numero dei viaggiatori dello scorso anno - dice ancora Menna - il test è stato superato e la coppia di treni sarà assicurata fino al 17 settembre. Un segnale positivo per Vasto e il territorio. Lavoriamo affinché questo servizio sia garantito per l'intero anno”.

"Dobbiamo insistere ancora nel lavoro di promozione e di valorizzazione di questa importante opportunità lavorando molto con l'obiettivo di mantenerlo fisso. Abbiamo avuto la conferma - ha concluso l’assessore alla Mobilità e Trasporti, Carlo Della Penna- che ogni anno possiamo contare su un importantissimo servizio di trasporto che consentirà ai viaggiatori di spostarsi da e verso grandi città grazie ad infrastrutture moderne e veloci”.

Dal 12 giugno al 17 settembre, ogni giorno, alla stazione di Vasto-San Salvo faranno scalo due treni Frecciarossa, uno in direzione nord e uno in direzione sud. Il Frecciarossa 8814 partirà da Lecce alle ore 5.55 e alle 9.31 sarà alla stazione di Vasto-San Salvo per giungere a Milano Centrale alle ore 15.05 dopo nove fermate intermedie. In direzione sud invece il Frecciarossa 8803 partirà da Milano Centrale alle ore 8.05 per arrivare a Vasto-San Salvo alle ore 13.22.