Jova Beach Party: grande opportunità o evento "fuori posto"?

Ci risiamo, concerto nuovo problemi vecchi di… tre anni. Quest’anno pare proprio che il Jova Beach Party vada definitivamente in scena sulla spiaggia di Vasto Marina con l'entusiasmo di alcuni e i malumori di altri.

Molti i dissidi, e le questioni trattate, ma tra autorizzazioni, viabilità, il malcontento dei proprietari dei lidi, e se ci aggiungiamo anche gli ambientalisti, ne esce una matassa aggrovigliata. La scelta del luogo è ricaduta sul tratto di spiaggia, tra il pontile e il lido Acapulco, una parte centralissima del nostro litorale, in due date il 19 e il 20 agosto nelle quali si registra annualmente un’alta percentuale di turisti. Da considerare, poi, la possibile chiusura alla viabilità proprio in quei due giorni e il problema della carenza idrica che potrebbe ripresentarsi.

Vasto in Azione si è espresso così: “Rimaniamo perplessi davanti alla scelta di chiudere totalmente il traffico veicolare a Vasto Marina tra il 19 e il 20 agosto, nel clou della stagione dove si registra il picco delle presenze, non di certo per il concerto di Jovanotti”.

Negli ultimi anni gli operatori del settore turistico vastese sono stati più volte tacciati di avere una mentalità retrograda ed essere poco collaborativi nella realizzazione di grandi eventi. Probabilmente questa nuova apertura ad alcuni sembra fuori luogo, ma ci sono state anche risposte positive da parte di una buona fetta di popolazione per lo più giovane.

Ogni tipo di entusiasmante apertura ad una nuova forma di intrattenimento turistico è ben accetta, forse ciò che sarebbe da rivedere è il rapporto costi benefici che se ne può trarre.