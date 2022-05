Pedalata solidale dalla Grecia alla Norvegia, torna a Vasto Francesco Izzo

E' tornato a Vasto, per la seconda volta, Francesco Izzo, presidente di Isla Ng Bata-L'Isola dei Bambini Onlus, promotore di una pedalata solidale dalla Grecia alla Norvegia, per sostenere i bimbi in difficoltà di India e Filippine. Il ciclista ha incontrato nell’Aula Consiliare ‘Giuseppe Vennitti’ gli assessori Paola Cianci e Nicola Della Gatta.

“Conoscere l'esperienza di Francesco e della Isla ng Bata-L'Isola dei Bambini è stato emozionante. Il suo impegno nato dall'esperienza nel volontariato oggi è concretamente di aiuto a tante bambine e bambini nati e cresciuti in condizioni disagiate, abbandonati, vittime di abusi e sfruttamento in India e nelle Filippine. La missione che porta avanti – ha detto l’assessore alle Politiche giovanili Paola Cianci - insieme alla moglie con il Centro Diurno (nella cittadina di Gurgaon) e la Casa Famiglia (nel villaggio di Calabnugan) ha già cambiato la vita a molti di loro, dando la possibilità di crescere in condizioni di vita dignitose, circondati dall’amore e dalla protezione della nuova famiglia.

Ringrazio Jacopo Fulvio per averci messo in contatto con questa bella realtà che ha toccato fortemente la nostra sensibilità attraverso un racconto di vita che possiamo solo immaginare”.



“La testimonianza di Francesco Izzo è stata molto interessante. Lavorava a Roma nell’amministrazione comunale e dopo un’esperienza di volontariato in India – ha concluso l’assessore al Volontariato e alle persone a rischio di emarginazione, Nicola Della Gatta - dove ha svolto servizio presso un manicomio infantile, ha deciso di continuare ad aiutare le persone in difficoltà. Un atto nobile e altruista, dal valore sociale e umanitario inestimabile”.