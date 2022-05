“Lettera d’Amore per te”: a Cupello una Festa della Mamma per parlare di donne, di amore e speranza

Sabato 7 maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello, alle ore 17, si terrà la presentazione del volume “Lettera d’Amore per te” scritto dall’autrice Annita Vesto ed edito da Edizioni Il Viandante.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cupello con l’Associazione Emily Abruzzo, rappresenta ancora una volta un’occasione di collaborazione tra i due Enti legati da diversi anni da un Protocollo d’Intesa grazie al quale tanto si è fatto e si sta facendo per donne, ragazze e bambine che vivono situazioni di violenza e disagio.

E proprio come occasione di spunto e riflessione sul tema della violenza sulle donne è stato pensato l’evento che si svolgerà alla vigilia della Festa della Mamma 2022, un evento durante il quale donne e mamme potranno ascoltare la testimonianza di un’altra mamma - e donna - che ha dedicato alla propria figlia una vera e propria “lettera d’amore” in un momento particolare della sua vita.

“Cara Nic […] il fenomeno della violenza sulle donne è ancora in gran parte ignoto e nascosto perché il più delle volte non denunciato dalle vittime […] Cambiare mentalità, modi di pensare, atteggiamenti e retaggi così perversi e crudeli è opera ardua, ma voglio con tutta me stessa metterti in guardia affinché tu possa vivere felice da donna libera, fiera di fare le tue scelte senza condizionamenti, […]

La vita non è quella delle favole e difficilmente incontrerai il principe azzurro a meno che non sia carnevale, ma la vita è bella e degna di essere vissuta al massimo senza mai arrendersi perché non sempre tutto è quel che sembra e che ogni cosa prima di giudicarla va vissuta […]

Non posso chiuderti in una torre d’avorio e proteggerti da ogni male futuro, […] ti chiedo solo di permettermi sempre di starti vicino, di non smettere mai di parlarmi, di raccontarti…”: parole come queste, parole intrise di amore materno, tenerezza, senso di protezione e libertà, diventano dunque parole che suonano quasi come una preghiera, una preghiera di una madre rivolta alla figlia, parole da cui avviare momenti di riflessione.

Oltre all’Autrice Annita Vesto, funzionario della procura generale di Bologna, presenzieranno all’incontro, Filippo D’Angelo, Presidente del Consiglio Comunale, Giuliana Chioli, Assessore alle Politiche Sociali, Rita Cericola, Sovrintendente della Polizia Penitenziaria del carcere di Lanciano, Anna Cimino, psicologa di Emily Abruzzo e infine Teresa Di Santo e Giuseppina Fabretti, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Emily Abruzzo, in qualità di moderatrici.

Le donne presenti all’incontro saranno omaggiate, dall’Associazione Emily Abruzzo, con una copia del libro che diventa così una sorta di vademecum “da consultare” e da cui prendere spunto per importanti riflessioni sul tema che sarà trattato e su molti altri.