Il David di Donatello premia l’Abruzzo con Michele D’Attanasio e Donatella Di Pietrantonio

Riconoscimenti importanti per l’Abruzzo con il David Di Donatello.

Prestigioso riconoscimento per il direttore della fotografia pescarese Michele D'Attanasio che si aggiudica il David di Donatello per la fotografia nel film "Freaks Out".

Una statuetta anche per Donatella Di Pietrantonio che insieme a Monica Zappelli si aggiudica il premio come miglior sceneggiatura non originale per il film “L'Arminuta”, film che ha visto la partecipazione, nel ruolo di una delle protagoniste, della giovane vastese Sofia Fiore,

“Troppo troppo troppo felice.” Dichiara il regista Giuseppe Bonito. “E’ un David che ne vale 10! Viva Donatella viva Monica e viva tutti quelli che hanno realizzato questo film con un amore assoluto e ostinato. Grato per sempre!”