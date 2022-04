Incontro con il regista Lorenzo Scaraggi nella Casa Lavoro di Vasto per la visione del documentario “Madre Nostra”

In onore alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino, a 30 anni dalla strage di Capaci, il regista, giornalista e viaggiatore Lorenzo Scaraggi è stato a Vasto per far conoscere il film documentario “Madre Nostra”, nella mattinata, nell’Auditorium del Polo Liceale ‘Pantini-Pudente’di Vasto. Nel pomeriggio la proiezione c’è stata nel teatro della Casa Lavoro di Vasto in collaborazione con L’Associazione Libera Contro Le Mafie, alla presenza dell’educatrice, dr.ssa Giuseppina Rossi, gli assessori Anna Bosco e Nicola Della Gatta, il dirigente scolastico Concetta Delle Donne, il presidente della casa di accoglienza Genova Rulli, Raffaella Valori, il cappellano Don Silvio Santovito e vari volontari.

Il reportage on the road tra orti sociali, comunità agricole e campagne pugliesi, ha raccontato di uomini e di luoghi che, grazie all’agricoltura sociale, hanno cercato e trovato la seconda possibilità che spesso la vita non offre a molti, grazie alla terra che diventa Madre Nostra mentre il Padre Nostro è nei cieli.

Le varie storie raccontate dal documentario hanno animato un dibattito tra gli internati sulle problematiche che ha ancora nel 2022 la Casa Lavoro in generale in Italia. Don Silvio Santovito ha evidenziato che più che delle case lavoro gli internati andrebbero bisogno di esperienze significative e dignitose, come lavori utili alla società, volontariato e corsi di formazione, per un più idoneo rinserimento sociale.

Gli internati hanno raccontato con grande intensità come si sentano sempre giudicati per il loro passato e non per il percorso positivo fatto in carcere, che è spesso di cambiamento interiore. Si sentono “carta straccia” e comprendono che la barriera indissolubile è sempre il pregiudizio degli altri nei loro confronti. Spesso si vive questo periodo con grande ansia, perché manca la speranza di una vita normale, nella propria famiglia, nella comunità. Si dovrebbero offrire possibilità di rieducazione con la realtà esterna, ma di fatto la Casa Lavoro rischi di diventare un ulteriore carcere per chi alle spalle ne ha già tanto. Viene definito "ergastolo bianco", inflitto a persone che hanno commesso ripetutamente reati che si vedono prolungati il periodo di internamento, senza occupazione lavorativa e attività trattamentali, con una grande incertezza sul futuro. Servirebbero nuove leggi, nuove opportunità formative ed educative, servirebbe vincere il pregiudizio e offrire delle opportunità positive anche a chi esce dal carcere.

“Il regista Lorenzo Scaraggi”, ha commentato l’assessore Anna Bosco, “ha dimostrato una grande empatia e la capacità di entrare in sintonia subito sia con gli studenti del Polo liceale Pantini Pudente che con gli internati. La visita nello spazio comune del carcere adibito a teatro è stata emozionante perché tanti di coloro che hanno partecipato si sono aperti ed hanno raccontato di sé e di quanto in realtà sia difficile avere delle reali possibilità offerte dal territorio per costruire una alternativa, per vincere i pregiudizi e per provare a vivere una nuova vita come quelle raccontate nel documentario. Se in carcere si riesce a creare lavoro, formazione, dignità allora forse veramente le persone avranno una reale possibilità di scegliere quello che sarà il futuro ed il dopo. Ed è una sfida forse soprattutto culturale che dobbiamo vincere tutti noi come società civile, smettendo di pensare che la realtà del carcere sia lontana dalla società soprattutto perché L'uomo non è il suo errore, come diceva don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII”.

“Grazie a Lorenzo Scaraggi”, ha dichiarato l’assessore Nicola Della Gatta “e al suo film documentario "Madre nostra", storie di cambiamento umano e di reinserimento nella società si è messo in luce quanto sia decisivo un approccio inclusivo per integrare quanti, dopo aver espiato la pena, devono tornare a riappropriarsi della propria vita, dei propri affetti, del proprio futuro. La Casa Lavoro rappresenta, purtroppo, un'incompiuta nel panorama della giustizia italiana: da luogo di accompagnamento al reinserimento sociale è troppo spesso un luogo di allungamento delle misure detentive. La grande professionalità degli operatori, che riscontro in ogni occasione di incontro, deve avere il supporto di una collettività sempre più consapevole che sia in grado di supportare i percorsi di riabilitazione di quanti sono lì accolti: e Vasto si contraddistingue sempre per generosità e operosità. Dietro chi sbaglia, e giustamente riceve una pena idonea, c'è sempre una storia familiare e comunitaria che va anch'essa valorizzata attraverso la ricerca di una prospettiva dignitosa di futuro”.

“Le opportunità di lavoro”, ha detto l’educatrice Maria Giuseppina Rossi, “non mancano nella Casa di Lavoro di Vasto, come l’attività agricola, la sartoria e altro, il problema è creare un ponte tra la Casa Lavoro e la Comunità e incrementare le competenze degli internati, nella prospettiva dell’uscita dal carcere e per dare possibilità reali di inserimento. Occasioni come quelle di questo incontro, sono molto importanti, perché danno voce alle persone, agli internati, a chi è privato della libertà, ma anche a chi sta fuori, a farsi un’idea delle problematiche che ci sono. Sicuramente la cosa positiva è parlarne, discuterne, non lasciare nel silenzio gli internati e creare al tempo stesso sempre maggiori esperienze in sinergia con il volontariato, con enti, aziende, con la comunità.”