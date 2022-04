Graziella Muratore, responsabile Anbeca, incontra il Ministro On. Fabiana Dadone

La responsabile di Anbeca, Graziella Muratore, ha incontrato il Ministro per le Politiche Giovanili, On. Fabiana Dadone, in occasione del Neet Working Tour che ha fatto tappa a Chieti presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” e che ha coinvolto, oltre agli studenti universitari, i ragazzi delle scuole superiori di Chieti e provincia.

NEET Working Tour è l’iniziativa promossa dal Ministro per le Politiche giovanili, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro, Carta Giovani Nazionale, grazie alla sinergia del Comune di Chieti con le realtà del territorio, ha fatto tappa al Campus Universitario di Chieti il 28 e 29 aprile.

Il NEET Working Tour è una campagna informativa itinerante rivolta ai NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. L’iniziativa rientra nel “PIANO NEET”, un piano strategico di emersione e orientamento dei giovani inattivi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nel campus universitario di Chieti, presso il parcheggio della Facoltà di Lettere, è stato allestito un vero e proprio villaggio dedicato ai giovani, dove i partecipanti hanno seguito le diverse attività, hanno ricevuto informazioni e assistenza, e si sono confrontati con le numerose realtà (istituzionali, commerciali e del terzo settore) che sostengono l’iniziativa.