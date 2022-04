Incontro con Croce Rossa presso l’ITE “G. Spataro” di Casalbordino

Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, l’Unità Territoriale di Croce Rossa Italiana di Casalbordino torna nelle scuole per incontrare gli studenti.

L’Istituto che sancisce il nuovo ciclo di incontri è l’ITE “G. Spataro” sede di Casalbordino, dove nella mattinata del 28 aprile 2022 gli alunni hanno preso parte ad una lezione di informazione tenuta dai volontari, tra cui anche uno stesso studente dell’Istituto, in materia di storia dell’origine del movimento di Croce Rossa, ambiti operativi di CRI, chiamata al 118 e introduzione generale di manovre utili di primo soccorso.

Gli alunni hanno manifestato il loro interesse verso quest’iniziativa avvicinandosi anche con alcune domande alla sfera del volontariato, chi per genuina curiosità e chi per propria propensione. Non è necessario indossare una divisa per essere volontari di Croce Rossa - spiega un volontario in servizio durante l’incontro - ognuno di noi ogni giorno dà il suo contributo in abiti civili, facendo inconsciamente volontariato, una delle attività di cui oggi c’è sempre più bisogno e che dona un senso alle nostre vite.