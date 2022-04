“Violent Scenes” al Dusk Music Club

Al Dusk Music Club, in Via S. Maria a Vasto, venerdì 29 aprile alle ore 22 c’è “Violent Scenes”, il Nuovo Teatro Greco, una litania nel tentativo di restare umani.

Post rock dall’anima psichedelica e a tratti sperimentale, brani pensati come le anime giapponesi, in cui si rallenta anziché accelerare e che lasciano un senso di calma e, al tempo, di angoscia. Custode della lezione di Euripide e di Godard, disprezza le rappresentazioni teatrali contemporanee, a cui si può accedere dal telecomando, e riafferma la Tragedia come atto non-violento. In cinque anni i VS hanno messo in scena diversi lavori: un album, un EP, lo spettacolo teatrale “Abbandoni” con la compagnia pugliese Teatro delle Rane, il reading psichedelico dei “Dialoghi con Leucò” di Cesare Pavese, il live painting “Sushumna” con l’artista visiva siciliana Silvia Ruggeri, alcune sonorizzazioni di Godard, Lynch e anime giapponesi e più di cento concerti in giro per l'Italia, aprendo per Uzeda, Mokadelic, Aki Onda, Control Unit e molti altri.