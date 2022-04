"Ma tu ce l'hai il fidanzato?" Il libro di Patrizia Falcone e Donato Corrado

Sono nati a Vasto Patrizia Falcone e Donato Corrado, dopo il liceo si sono laureati, lei in giurisprudenza lui in Economia specializzazione Marketing e poi hanno deciso di fare altro, di far emergere l’amore per il teatro, che Patrizia ha avuto da bambina, frequentando i corsi del maestro Sergio Santoro, come creator lei e collaboratore e regista lui, iniziando nel 2016 a Roma un percorso denominato” Quello che le donne non dicono”, che si è poi spostato a Milano nel 2021, che ha avuto immediatamente grande popolarità sui social, grazie alle storie divertenti ed emozionanti che sono riusciti a creare, conquistando 225mila follower su Instagram, 451mila su YouTube e 1,3 milioni su Tik Tok. Hanno voluto descrivere il genere femminile con ironia, creando qualcosa in cui si rispecchiassero tutte le donne, cercano di sfatare i tabù che fanno parte del mondo femminile, con contenuti anche profondi, con la finalità di scardinare certi stereotipi sul mondo femminile e dimostrare che ogni donna è diversa con tutte le sue imperfezioni e al tempo stesso speciale. Questa passione si è trasformata in un lavoro a tempo pieno, con grande impegno e passione di Patrizia e Donato.

Questa esperienza li ha portati ora ad un bel traguardo, hanno deciso di pubblicare il loro primo libro: “Ma tu ce l’hai il fidanzato? Il romanzo di Quello che le donne non dicono di Ballardi editore.

“E’ il romanzo manifesto delle donne di oggi”, racconta Patrizia Falcone, “esasperate dalle proprie aspettative e tormentate da quelle degli altri, a volte insicure ma sempre pronte a sguainare combattività e un empowerment ruggente per abbattere ingiustizie e cliché”. Hanno voluto raccontare nel libro una donna vera, senza filtri.

Il romanzo racconta la storia di Pamela, che non è Patrizia. Pamela è una donna che rappresenta tutte le donne di oggi. E’ la storia di una ragazza che da un piccolo paesino dell’Abruzzo si trasferisce a Roma piena di sogni, speranze e invece tutto le va storto, finché, prende un palo in faccia. Un imprevisto che finirà per cambiarle la vita, facendole assaporare tutto quello che ha sempre desiderato… successo, popolarità, riconoscimento. Ma erano le sue aspettative a guidarla, o quelle degli altri?

Date un superpotere a una ragazza fuori dagli schemi, audace e tenerissima, aggiungete un gatto che la sa lunga, un finanziere, un nerd, una psicologa diabolica e il fascino luccicante della Città Eterna e voilà, ecco a voi la ricetta perfetta per raccontare le ragazze e le donne di oggi: un meraviglioso mix di sensualità e insicurezze, auto-ironia e consapevolezza combattente.

Stanno presentando il libro a Milano con grande successo e hanno promesso Patrizia e Donato che quest’estate lo presenteranno anche a Vasto.