Al Dicastero per lo sviluppo umano Papa Francesco ha nominato Suor Alessandra Smerilli

Il Bollettino quotidiano del Vaticano ha ufficializzato le nomine di Papa Francesco per il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale. Sono stati confermati ai vertici del Dicastero il cardinale Michael Czerny come prefetto e la vastese Suor Alessandra Smerilli, come segretario che, fino ad oggi, avevano ricoperto gli incarichi ad interim. Con loro è stato nominato un sotto-segretario, padre Fabio Baggio, che avrà la responsabilità della Sezione Migranti e Rifugiati e dei Progetti speciali. Gli incarichi avranno durata quinquennale. La religiosa ed economista vastese delle Figlie di Maria Ausiliatrice si conferma come una delle figure più preziose per la missione sociale della Chiesa.

«Ringrazio il Santo Padre Francesco per la fiducia che ha ancora una volta riposto in me – ha scritto suor Smerilli nel commentare la nomina -. Sono felice di poter lavorare insieme al card. Michael Czerny e a padre Fabio Baggio mettendoci a servizio della promozione dello sviluppo integrale di ogni persona, della pace tra i popoli e della cura della nostra casa comune.

Anche la Pontificia Università Auxilium, di cui suor Smerilli è docente, le ha rivolto «le congratulazioni e l’augurio di buona missione per promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona, la cura della nostra casa comune, la riconciliazione e la pace».