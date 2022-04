“Diamo un esempio”, l’opera degli alunni dello “G. Spataro” di Casalbordino in viaggio per Palermo

“Diamo un esempio”, così è intitolata l’opera realizzata dagli alunni dell’Istituto Tecnico Economico “G. Spataro” della sede di Casalbordino che prendono attivamente parte al bando indetto dalla Fondazione Falcone in occasione del trentennale dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Un tema sempre più trattato nelle scuole quello della mafia e della legalità democratica, ma sempre affrontato attraverso canali tradizionali che lo rendono come una pagina delle tante di un libro di testo.

Quest’anno la Fondazione Falcone, in occasione del trentennale dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, indice un bando nel quale viene chiesto agli studenti partecipanti di concorrere realizzando arte su dei semplici lenzuoli raffigurando una delle tante innocenti vittime della mafia. I ragazzi e le ragazze dell’ITE di Casalbordino hanno preso parte attivamente a questo progetto dando una pronta risposta creando ben quattro “lenzuoli della legalità” in cui sono ritratti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Don Pino Puglisi. Successivamente alla realizzazione l’opera è stata spedita presso la sede della Fondazione Falcone sita in Palermo, dove verrà esposta insieme agli elaborati delle altre scuole d’Italia sui balconi degli abitanti locali il 23 maggio 2022; in seguito alla commemorazione delle vittime della mafia l’opera sarà donata al Ministero dell’Istruzione, il quale organizzerà incontri in tutta la penisola esponendo tutti i lenzuoli della legalità, tra cui anche quelli degli alunni dell’ITE “G. Spataro” di Casalbordino.

Attività come queste – dicono i ragazzi – rappresentano spunto per essere cittadini del futuro corretti ed attenti alla libertà della democrazia, nonché vera educazione civica e preziose lezioni di vita.