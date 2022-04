Variante alla Statale 16 e fotomontaggio con il "Viadotto Italia" della Salerno–Reggio Calabria: critico il centrodestra

La grave mistificazione, messa in scena dal sindaco Menna e della sua maggioranza con la campagna di "disinformazione" sulla Statale 16 è una delle pagine più basse e becere che abbia mai toccato la politica vastese. È evidente che se un sindaco e la sua maggioranza ingannano i propri cittadini, con messaggi fuorvianti, dimostrano di non essere degni di rappresentarli e farebbero bene a rassegnare le proprie dimissioni. Ciò che è accaduto è di una gravità e di una scorrettezza inaudita: si cerca di creare allarmismo in città utilizzando su Vasto Marina l'immagine del "Viadotto Italia" della Salerno – Reggio Calabria.

Si cerca di attribuire al centrodestra la paternità di una variante alla SS16 che in realtà nasce quando il Pd governava a tutti i livelli istituzionali.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di confondere i vastesi, diffondendo notizie false per plagiare l'opinione pubblica, e denigrare da una posizione privilegiata l'avversario politico. Un episodio che evidenzia la scarsa considerazione che il sindaco e la sua maggioranza hanno dei propri concittadini.

Ribadiamo, se mai ce ne fosse bisogno, che nessun viadotto e nessuna galleria verranno mai realizzata a Vasto Marina con l’approvazione della variante “D” proposta da Anas. Chi afferma il contrario dice il falso e non merita di rappresentare Vasto e i Vastesi ai tavoli istituzionali.

Ci attendiamo che Menna e i partiti del centrosinistra chiedano scusa ai vastesi.

I coordinamenti cittadini di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega