Nidi di fratino lungo la costa vastese, indicatori negativi

E’ stato predato da una cornacchia il primo uovo di fratino presente nella riserva Marina di Vasto. Una brutta sorpresa per i volontari che avevano scovato il nido – il primo della stagione – tra le dune del litorale.

“Ne avevamo prontamente segnalato la presenza agli enti”, racconta Stefano Taglioli, coordinatore del Gruppo Fratino di Vasto che insieme alla Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) sta monitorando la situazione lungo la costa. “il problema, a nostro avviso, è rappresentato dai paletti che delimitano le dune e che, se da una parte sono utili soprattutto durante le operazioni di pulizia della spiaggia, dall’altra formano un ostacolo visivo per il fratino e una base di appoggio per le cornacchie, il cu i numero è aumentato notevolmente”. Sta di fatto che il primo uovo di fratino della stagione non è andato a buon fine.

Stanno invece andando a gonfie vele le nidificazioni lungo la costa molisana – da Montenero di Bisaccia a Campomarino - dove sono ben undici i nidi segnalati dai volontari di Ambiente Basso Molise, il sodalizio presieduto da Luigi Lucchese.

Ricordiamo che il fratino, piccolo uccello tutelato dall’Unione Europea, è un indicatore biologico della qualità ambientale delle spiagge, ed è utilizzato anche come parametro per la concessione della Bandiera Blu. Quindi il fatto che a Vasto nidifichi sempre meno non è certo un buon segno. Così come non lo è la perdurante assenza del fratino nella riserva naturale di Punta Aderci.