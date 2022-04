Premio "Diplomati 100/100", riconoscimenti agli studenti meritevoli

Dopo due rinvii causati una prima volta dal lockdown del dicembre 2020, e in seguito da una recrudescenza della pandemia a fine 2021, il tradizionale evento di premiazione dei diplomati con il massimo dei voti ha potuto finalmente avere luogo, nel rispetto della normativa vigente.

L'evento è stato organizzato in due sessioni separate nelle giornate del 15 e 16 aprile, al Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, che ospita questo premio ininterrottamente dal 2005: la prima cerimonia, ventiseiesima edizione del premio, è stata dedicata ai giovani diplomatisi nell’anno scolastico 2019-20, mentre la successiva, sabato 16 (ventisettesima edizione), ha visto la partecipazione dei giovani diplomati nel 2020-21.

Le cerimonie suddette si sono svolte, secondo un felice ritorno a “consuetudini pre-pandemiche”, con l’adesione convinta ed entusiasta dei molti partecipanti, seguiti da genitori e amici. Come da tradizione, gli Istituti superiori di provenienza dei premiati sono stati sei: Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi, Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino” di Scerni, ITSET “F. Palizzi”, IIS “E. Mattei”, Polo Liceale “R. Mattioli”, IIS “Pantini-Pudente” di Vasto.

Questa cerimonia è entrata da ormai 27 anni nel novero delle manifestazioni rivolte al mondo della scuola e della cultura vastese. L’atmosfera delle due mattinate è sembrata, complici i due anni della pandemia da Covid, più partecipata e commossa del solito. A testimoniare la vicinanza della città, la presenza del sindaco di Vasto Francesco Menna e dell’Assessore all’Istruzione Anna Bosco, presenti in entrambe le occasioni. Nella giornata di venerdì sono stati premiati 65 giovani, ormai universitari al secondo anno, e 80 ragazzi nella giornata del 16 aprile.

Come negli anni passati, nell’ambito delle cerimonie, è stata inserita anche la premiazione di quattro ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Vasto, Cupello e Monteodorisio, vincitori della selezione locale per la 34ma edizione del Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace”, volto a sensibilizzare le giovani generazioni su un tema che si mostra purtroppo più che mai di attualità in questi tristi giorni.

Ad accogliere i ragazzi premiati nel Teatro sono stati il Presidente in carica Marco Matteo Leone, alcuni dirigenti scolastici delle scuole Superiori di Vasto, il Presidente della Zona A, VII Circoscrizione del Distretto Lions 108A, Antonio Cocozzella (LC San Salvo) e molti soci del Vasto Host, club organizzatore della manifestazione, nello spirito di uno degli scopi fondanti del Lions International, che è quello di “partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale della comunità” in cui i Club vivono e operano.

Raffaele Anniballe

Riportiamo di seguito i nomi dei ragazzi premiati :

VENERDI’ 15 APRILE- Diplomati anno scolastico 2019-2020 –XXVI ediz. Premio

Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino”-SCERNI

Diplomati con 100/100: Andrea Odorisio, Giuseppe Santomero.

ITSET “F.Palizzi”-VASTO Diplomati con 100/100 : Alissa D’Aulerio, Sara Marino, Gaia Di Pietro, Debora Genova, Valentina Giardino, Chiara Paolino, Rita Villamagna, Antonio Celenza, Simone Della Contrada, Umberto Di Fiore, Luca A. Fiscante, Maria Muratori, Adrian C. Tanase, Danilo La Palombara. Diplomati con 100/100 e Lode : Iris Pasciullo, Silvia Galante

IIS “E. Mattei”-VASTO Diplomati con 100/100: Arianna Mascetra, Ilaria Di Risio, Andrea Zanetti, Luigi Muratore, Danila Carmen Chiodi, Luigi Rossi, Gabriele D’Ercole. Diplomati con 100/100 e Lode : Calogero Carlino, Chiara Morena Del Re, Simone La Palombara, Sara Farina, Chiara Lucci, Marco Croce.

Polo Liceale “R. Mattioli”-VASTO Diplomati con 100/100 : Fiorenza Marrollo, Giacomo Reale, Valentina D’Aulerio, Sara Della Gatta, Alessandro Di Santo, Martina Ferrin, Ginevra Vitale, Mattia Poccetti, Francesco Daniele, Alessio Lattanzio, Chiara Vinciguerra, Luca Di Pietro, Raffaele Laezza, Maria Chiara Dragani. Diplomati con 100/100 e Lode : Emanuele Bellezza, Raluca Buda, Arianna Lalli, Martina Maci, Simone Bontempo, Roberta Carini, Martha Menna.

IIS “Pantini-Pudente”-VASTO Diplomati con 100/100 : Nicola Carosella, Francesca Della Penna, Mattia Benedetto, Sofia Di Lisio, Michele Lallopizzi, Simone Marino, Martina Bucci, Adria Iacovanelli, Noemi Di Blasio, Silvio Pasquarelli. Diplomati con 100/100 e Lode : Arta Koshena, Veronica Menna, Alessandro Prencipe, Carlo Roselli.

SABATO 16 APRILE- Diplomati anno scolastico 2020-2021 –XXVII ediz. Premio

Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro”-GISSI

Diplomati con 100/100 : Domenico Di Silvio, Ylenia Flocco, Antonio Reggi

Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino”-SCERNI

Diplomati con 100/100 : Nicola Di Santo, Stefano D’Amico, Piera Piscicelli

ITSET “F.Palizzi”-VASTO Diplomati con 100/100: Anna Ciccarelli, Ludovica Di Giacomo, Marco Lombardi, Alessandra Nocciolino, Noemi Di Iorio, Letizia Marrollo, Angelo Florio, Vittorio La Fratta.

Diplomati con 100/100 e Lode: Antonia Capovello, Gioia Fagnani.

IIS “E. Mattei”-VASTO Diplomati con 100/100: Federica Cane, Cecilia Desiderio, Davide Gabriele, Ludovica Cericola, Eleonora M. Ciavatta, Chiara Cipollone, Martina Palena, Raffaele Pedale, Francesco Pizzuto, Leonardo Rossi, Olena Nikolayenko, Federico Santavicca, Emanuele Di Giacomo, Lorenzo J. Torquato, Luca D’Ercole, Rosalba Di Paolo, Stefano Piedigrosso, Francesco De Innocentis.

Diplomati con 100/100 e Lode: Tamara Aquilano, Francesca Bruno, Nicola Di Francesco, Lorenzo Menna, Manuele Oltremonte, Michele Di Santo, Angelo Cavallone, Francesco Falcone, Valerio Aquilano.

Polo Liceale “R. Mattioli”-VASTO Diplomati con 100/100 : Sofia Bolognese, Roberta Carbonetti, Mariasole Desideri, Antonio Di Bussolo, Mariachiara Di Deo, Pietro Di Laudo, Federico Di Lello, Alessandro Di Virgilio, Francesca Fecondo, Mattia Gianfelice, Asia Giorgetta, Giuseppe Lizzi, Silvia Piccoli, Noemy Di Vincenzo. Diplomati con 100/100 e Lode: Sara Di Tanna, Antonio Smargiassi, Claudia Tiberio, Alessandro Tilli, Valerio Tinari, Riccardo Vicoli.

IIS “Pantini-Pudente”-VASTO Diplomati con 100/100 : Anna Pachioli, Danila Langiano, Benedetta Argentieri, Yvonne del Gesso, Martina Piccirilli, Francesca Martelli, Francesco Prospero, Carlotta Trozzi, Gaia Cocconcelli, Aurora Di Stefano, William Pozzolini, Anna Artese, Giulia Di Pierro, Delia Petrosi. Diplomati con 100/100 e Lode: Francesca Zucchetti, Davide Del Borrello, Luca Di Domenica, Matteo Di Pietro, Maria Pia Santeusanio.

34° Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace” per alunni delle Scuole Medie.

I Poster vincitori della selezione a livello locale per le Scuole Secondarie di 1° grado sponsorizzate dal Lions Club Vasto Host sono stati quelli degli alunni:

Luca Fulvio e Naiara Fatima Sacchetti , Vincitori ex-aequo Istituto Comprensivo “G. Rossetti”-Vasto

Mattia Di Stefano Istituto Comprensivo di Monteodorisio – Sede di Monteodorisio