Omaggio ad Alex Baroni

Oggi sono 20 anni esatti che manca Alex Baroni, faccio una ricerca per vedere cosa lo lega a Vasto e scopro che il cantautore Stefano De Libertis e Marika Di Felice ( entrambi Vastesi ) hanno partecipato al Premio Alex Baroni durante il Festival dell’Adriatico. Nel 2013 De Liberrtis viene premiato come miglior brano inedito con “L’ultima Profezia”, ultimamente ho avuto il piacere di ascoltare la sua splendida voce durante la Prima nazionale del belllissimo Musical “ LUCIA” composto dal cantautore Auro Zelli. Oggi ci sono io che desidero omaggiare la memoria di Alex Baroni, con la mia interpretazione del brano: “Cambiare”, che parla di un amore finito, ma difficle da dimenticare perché quando si ama veramente non è facile…cambiare!