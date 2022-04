La “Calvizie” della spiaggia di Vasto Marina

Si riporta il punto di vista del prof. Luigi Murolo sulla “calvizie” di Vasto Marina, riportato dalla sua pagina Facebook.

"Una singolare forma di calvizie ha investito un minuscolo organismo naturale della spiaggia di Vasto. Non dipendente da una «causa sui», o da una sua eventuale patologia. Ma originata da un fattore esterno. Che nulla ha da dividere con motivi di pubblica salute. Ma un’alopecia terrestre deliberatamente provocata, con l’intervento risolutore di un’originalissima tagliacapelli chiamata “ruspa” che ha provveduto a recidere gli ultimi ciuffi residui di un’antica palude bonificata nel 1922. Di che cosa si tratta? Nient’altro che della rasatura a zero di un piccolo lembo di acqua e vegetazione palustri prodotto dall’insabbiamento in foce del Fosso del Ponte Marino. Già. Uno scenario indecoroso per garantire l’attuazione di un grande spettacolo destinato a una folla di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di spettatori la cui somma in lunghezza dovrebbe raggiungere il percorso dalla Terra alla Luna! Qualcosa di assolutamente coerente con ciò che, nel lontano 1967, Guy Debord aveva definito “La società dello spettacolo”. Quale ne era la sua formulazione generale? Questa la citazione: «Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui, mediato dalle immagini, una visione del mondo che si è oggettivata». Con quale risultato? Che quel «rapporto sociale fra individui» altro non diventa che l’immagine di fan ecologisti che, con scarpe o a piedi nudi, calpesta un luogo appositamente costruito su una distruzione ambientale originaria.

Forse andrebbe precisato che quella di Vasto non è una delle tante riviere che si affacciano sull’Adriatico. Ma un sito definitivamente configurato dal cataclisma del 1816 con la genesi di una lacualità palustre in seguito bonificata (I libri sull’argomento esistono. Mancano purtroppo i lettori). E che gli esiti superstiti di quel movimento franoso dovrebbero essere conservati «ad futuram rei memoriam».

Una cosa tuttavia va precisata. Ciò non implica alcuna negazione. Anzi, sottolinea che tutto si può fare: ma ricorrendo al criterio di «limite» (un congruo numero di persone in un ampio spazio ben definito). Un’area coerente con l’ambiente. Da non varcare, pena l’abolizione del paesaggio storico o di ciò che ne resta (davvero una novità). Perché se ciò dovesse valere, ciò costituirebbe la legittimazione della cosiddetta direttiva Bolkenstein. La ragione è semplice. La cancellazione della storicità dei luoghi escluderebbe la storicità del lavoro balneare compiuto da generazioni. Anzi, i cosiddetti “ostacoli” dovrebbero essere inventati per sconsigliare l’uso di eventuali investimenti stranieri che spazzerebbero dal mercato i locali. Vasto non deve ricorrere a alcuna invenzione per scongiurare tale incombente pericolo. Ha barriere naturali che consentono tali opportunità. Anzi, bisognerebbe rafforzare i limiti paesaggistici. Mi chiedo: le amministrazioni che operano in città hanno il senso della progettualità? Riescono a pensare a un domani che è già oggi? Ciò poteva valere nel 1967 quando, nel riscrivere un testo dei “Kinks” per “I Nomadi” dal titolo “Death of the Clown”, Francesco Guccini realizzava una cover dal titolo “Un figlio dei fiori non pensa al domani”. Trovate oggi ancora qualche “figlio dei fiori”? E perché, seppure si trovassero, potrebbero fare qualcosa contro la direttiva Bolkenstein? Per una volta, limitate di limitarvi al presente e rimettete quanto meno l’orologio a un’ora in avanti.

Volete oggi lo chansonnier famoso? Tenetevelo! Le amministrazioni che guardano al domani già pensano all'oggi per limitare i danni economici all’economia locale impliciti nella Bolkenstein. Quelle fantasiose rincorrono l’oggi cancellando proprio quel rinnovarsi infinito della natura che potrebbe essere l’arma vincente contro l’invasione della concorrenza balneare straniera. Lungo gli arenili si cominciano a sentire con insistenza gli echi di quel ritornello che le pietre conoscono da sempre: “Economia e tutela del paesaggio, solo integrandosi producono la ricchezza di un luogo". Banalità? Forse! Però, credo che un’amministrazione attenta al domani avrebbe apposto un cartello informativo con una didascalia del seguente tenore:

“Resto della palude di Vasto marina bonificata nel 1922, caratterizzata dalla vegetazione di “Phragmites australis”, pianta erbacea perenne della famiglia delle Poaceae. Un habitat naturale inscritto in cinque “laghetti salmastri” insabbiati che, dal 1914, aveva richiesto la somministrazione del chinino agli abitanti del Rione marina. Ciò aveva costituito il primo intervento di bonifica lungo la fascia costiera vastese. L’altro, in località Vignola (due “laghetti salmastri”), sarebbe stato concluso nel 1927, cinque anni più tardi.

La palude veniva sostituita da una pineta diffusa e da pioppi neri (grazie alla legge sulla “Festa dell’albero” istituzionalizzata nel 1923). Di quell’ultima specie menzionata, ne è sopravvivenza il monumentale “populus nigra” superstite di fronte alla chiesa di «Stella Maris».

Il limite dell’area paludosa era segnato dalla grande duna antistante la falesia della vecchia stazione ferroviaria su cui sarebbe stato edificato l’attuale Viale Dalmazia. “

Un’ultima questione. Il 1922 (segnatamente l’11 giungo) è l’anno in cui veniva promulgata la prima legge al mondo sulla tutela del paesaggio voluta dal filosofo Benedetto Croce, allora ministro. Grazie a quella legge veniva istituito, sempre nello stesso anno, il Parco Nazionale d’Abruzzo. Le misure di quel periodo prese per Vasto rientravano perfettamente in quella temperie culturale.

In altre parole, un modesto cartello così congegnato avrebbe spiegato il senso di quella sopravvivenza paludosa. Niente di particolare. Un semplice ragguaglio storico. Ma anche se esso già fosse stato presente, di certo non avrebbe vietato la “pelatura” di pochi metri quadrati di arenile per consentire l’esibizione di uno “chansonnier”. Di fatti, un ulteriore limite agli appetiti stranieri espliciti nella Bolkenstein.

A proposito di canzoni, mi torna in mente la melodia di Duke Ellington dal titolo “It Don’t Mean a Thing” che, nel 1936, Gorni Kramer trasformava in un straordinario “nonsense” con la composizione di una filastrocca in dialetto milanese dal titolo «Crapa pelada» (Testa pelata) superando d’un colpo la censura fascista verso un motivo jazz-swing e ironizzando, nello stesso tempo, sulla pelata testa di Mussolini. Solo nel 1945 il Quartetto Cetra lo avrebbe portato al successo. Non credo che lo chansonnier contemporaneo riuscirebbe a produrre per agosto un motivo dal titolo “SPIAGGIA PELATA”. Sono cantautori troppo importanti, impegnati in ciò che in italiano si chiama “mainstream” e in inglese “corrente principale” (oh, perbacco! Forse vale il contrario. E che importa! Tanto nella nostra lingua è possibile tutto).

In ogni caso, ciò che oggi resta è solo la “calvizie della spiaggia”. Da vecchio quale sono, posso farmene una ragione. Nient’altro. Non essendo un politico so solo che la modifica al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 presentata il 29 giugno 2017 prorogava al 5 luglio 2023 l’entrata in vigore già prevista per il 5 luglio 2022. Ulteriori proroghe? Non ne sono a conoscenza.

Mi pare solo di capire che le amministrazioni fantasiose sono perfettamente legate ai tempi. Così, in luogo di prospettare tentativi di scoraggiamento alla concorrenza straniera con necessari vincoli paesaggistici, liberano ulteriormente il campo alle multinazionali che, di per sé, non hanno problemi.

“Ben detto, vecchia talpa” aveva detto il dubbioso Amleto shakespeariano che il buon Marx avrebbe trasformato in “Ben scavato, vecchia talpa”. Mi chiedo: scavando il Fosso (del Ponte Marino, ovviamente) le Amministrazioni fantasiose hanno previsto lo scavo di una possibile fossa? Alla domanda non so rispondere! Auguro solo di sbagliarmi su questa tragica possibilità."

Foto 1-2: la spiaggia "calva"

Foto 3: la spiaggia dai capelli lunghi prima della pelatura.