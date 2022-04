“Non mi sento un eroe”.

Così all'Ansa Vincenzo Femminilli, il tassista ed ex militare della Guardia di Finanza di Vasto che per tre ore ha portato in macchina da Pescara fino ad un'area di servizio della A14 nel pesarese Federico Pecorale, il 29enne accusato di aver sparato domenica pomeriggio al cuoco 23enne di un ristobar di Piazza della Rinascita a Pescara.

Continua su Ansa Abruzzo (clicca qui)